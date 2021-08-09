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أسعار النفط تتراجع في مستهل التعاملات وبرميل برنت بـ69.30 دولار
عند أدنى مستوى منذ 21 يوليو الماضي

أسعار النفط تتراجع في مستهل التعاملات وبرميل برنت بـ69.30 دولار

2021/08/09
الساعة 9:50 صباحًا
- ‎فياقتصاد, العالم, حصاد اليوم
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أسعار النفط تتراجع في مستهل التعاملات وبرميل برنت بـ69.30 دولار
المواطن - متابعة

افتتحت أسعار النفط في مستهل التعاملات في أولى جلسات الأسبوع على تراجعات كبيرة، حيث تراجع خام برنت بنحو 2% ليتداول عند مستويات 69.30 دولار، وهي أدنى مستويات وصل لها برنت منذ 21 يوليو الماضي.

أسعار النفط اليوم

كما تراجع أيضًا خام غرب تكساس عند افتتاحية تداولات اليوم الاثنين 9 أغسطس بأكثر من 2% ليتداول عند مستويات 66.90 دولار وهي أدنى مستويات وصل لها خام تكساس منذ 21 يوليو الماضي أيضًا.

أكبر خسارة أسبوعية

وكانت أسعار النفط قد سجلت أكبر خسائرها الأسبوعية منذ شهور مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وفي تعاملات الجمعة ارتفع العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتًا إلى 71.76 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتًا إلى 69.54 دولار للبرميل، لكن هذه الأسعار كانت منخفضة 6 % وهي أكبر خسارة لها منذ مارس الماضي.

يذكر أن أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 1% يوم الخميس الماضي وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، لكن المكاسب حدت منها قيود جديدة لمواجهة زيادة حالات كورونا التي تهدد تعافي الطلب العالمي على الطاقة.

تمديد قيود الطوارئ في اليابان

وتعتزم اليابان تمديد قيود الطوارئ لتشمل المزيد من المقاطعات وفرضت الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، قيودًا في بعض المدن وألغت رحلات جوية مما يهدد الطلب على الوقود.

ارتفاع المخزونات الأمريكية

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قالت الأسبوع الماضي إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة زادت بينما تراجعت مخزونات البنزين.

وارتفعت مخزونات الخام 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 يوليو تموز، إلى 439.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض 3.1 مليون برميل.


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