أسعار النفط تتراجع في مستهل التعاملات وبرميل برنت بـ69.30 دولار

المواطن - متابعة

افتتحت أسعار النفط في مستهل التعاملات في أولى جلسات الأسبوع على تراجعات كبيرة، حيث تراجع خام برنت بنحو 2% ليتداول عند مستويات 69.30 دولار، وهي أدنى مستويات وصل لها برنت منذ 21 يوليو الماضي.

أسعار النفط اليوم

كما تراجع أيضًا خام غرب تكساس عند افتتاحية تداولات اليوم الاثنين 9 أغسطس بأكثر من 2% ليتداول عند مستويات 66.90 دولار وهي أدنى مستويات وصل لها خام تكساس منذ 21 يوليو الماضي أيضًا.

أكبر خسارة أسبوعية

وكانت أسعار النفط قد سجلت أكبر خسائرها الأسبوعية منذ شهور مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وفي تعاملات الجمعة ارتفع العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتًا إلى 71.76 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتًا إلى 69.54 دولار للبرميل، لكن هذه الأسعار كانت منخفضة 6 % وهي أكبر خسارة لها منذ مارس الماضي.