أسعار النفط ترتفع أكثر من 3% ‏

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط، أكثر من 3%، لتواصل بهذا الارتفاع مكاسبها بدعم من توقعات ‏إيجابية للطلب بعد الموافقة الأولى لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية الكاملة على أحد لقاحات كوفيد-19.‏

سعر برنت:

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.30 دولار، بما يعادل 3.35%، لتسجّل عند التسوية ‏‏71.05 دولار للبرميل.‏

‏ وصعد خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.90 دولار، أو 2.89%، ليبلغ عند ‏التسوية 67.54 دولار للبرميل.‏

قيود صينية:

وفرضت الصين أساليب تطهير أكثر صرامة في الموانئ، مما تسبب في حدوث ازدحام، وشددت دول منها أستراليا قيود السفر، وبدأ الطلب العالمي على وقود الطائرات في التراجع بعد تحسنه في معظم فصل الصيف.

ونزل خام برنت 8% خلال الأسبوع الماضي، وسجل تراجعًا عند التسوية 1.27 دولار يما يعادل 1.9% إلى 65.18 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ إبريل.

وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر على انخفاض 1.37 دولار أو 2.2% إلى 62.32 دولار للبرميل، ليخسر أكثر من 9% خلال الأسبوع.

كما سجلت أسعار النفط أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من 9 أشهر بنزولها في جلسة الجمعة الماضية، إذ باع المستثمرون العقود الآجلة تحسبًا لضعف الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.

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