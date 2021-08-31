أسعار النفط تسجل ارتفاعًا رغم إعصار إيدا

المواطن - متابعة

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا الليلة مع عدم يقين المنصات والمصافي وخطوط الأنابيب الأمريكية على ‏ساحل خليج المكسيك بشأن الجداول الزمنية لإعادة التشغيل بسبب إعصار إيدا.‏

برنت يرتفع:

فقد أغلق خام برنت عند 73.41 دولار للبرميل مرتفعًا 71 سنتًا أو 0.98 في المائة.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الوسيط الأمريكي 47 سنتًا أو 0.68 في المائة إلى 69.21 دولار للبرميل.‏

اجتماع أوبك+:

ويوم أمس الاثنين، انخفض برنت 16 سنتًا أو ما يعادل 0.2% إلى 72.54 دولار للبرميل. وزاد الخام أكثر من 11% الأسبوع الماضي توقعًا لتعطل إنتاج النفط بسبب الإعصار “إيدا”.

لكن مصادر أوبك+ قالت: إن زيادة أسعار النفط في الآونة الأخيرة مؤقتة، ومدفوعة بشكل أساسي بتعطل الإمدادات في المكسيك والعاصفة القوية التي تضرب ساحل الخليج الأمريكي.

وقال مصدر: “أسعار النفط الحالية حول 70 دولارًا جيدة. أوبك+ ستستمر على الأرجح كما هو مخطط بزيادة 400 ألف برميل يوميًّا”.

وأوضح مصدر آخر في أوبك+ أنه من “المرجح للغاية” أن الزيادة البالغة 400 ألف برميل يوميًّا ستتم اعتبارًا من سبتمبر.

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