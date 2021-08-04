أسعار النفط تغلق منخفضة بعد تعاملات متقلبة

المواطن - متابعة

أغلقت أسعار النفط منخفضة يوم أمس الثلاثاء في تعاملات متقلبة، مع تجاذب السوق بين القلق إزاء تصاعد الإصابات بسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا وتوقعات بهبوط آخر في مخزونات الخام الأمريكية.

سعر برنت:

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 48 سنتًا، أو 0.66 بالمائة، لتسجل عند التسوية 72.41 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 70 سنتًا، أو 0.98 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 70.56 دولار للبرميل.

انتشار سلالة دلتا:

وتأثرت الأسعار بمخاوف بشأن انتشار السلالة المتحورة دلتا في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكي الخام في العالم، وهبط الخامان القياسيان كلاهما بأكثر من ثلاثة بالمائة في إحدى مراحل الجلسة.

وفي وقت سابق من الجلسة صعد برنت والخام الأمريكي أكثر من 60 سنتًا.

وأسعار برنت مرتفعة بما يزيد على 40 بالمائة عن مستوياتها في بداية العام، وهو ما يساعد أرباح شركات النفط.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة