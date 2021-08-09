أسعار النفط تهوي 4 % وبرنت يسجل 67.88 دولار للبرميل

المواطن - الرياض

نزلت أسعار النفط بواقع 4 % في نهاية التعاملات اليوم الاثنين لتواصل خسائرها الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي ومخاوف من احتمال تباطؤ التعافي العالمي للطلب على الوقود بسبب قيود جديدة لمواجهة الجائحة في آسيا، على الأخص في الصين.

وتضررت المعنويات أكثر جراء تحذير خطير من لجنة تابعة للأمم المتحدة من تغيرات المناخ بعد أن أتت حرائق في اليونان على منازل وغابات وعانت أجزاء في أوروبا من فيضانات مميتة الشهر الماضي.

سعر خام برنت

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 2.82 دولار أو ما يعادل 4.2% إلى 67.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش بعد أن هبطت 6% الأسبوع الماضي في أكبر خسارة تتكبدها في 4 أشهر.

خام غرب تكساس

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.85 دولار أو ما يعادل 4.3% إلى 65.43 دولار للبرميل بعد أن انخفضت قرابة 7% الأسبوع الماضي في أكبر تراجع في 9 أشهر.

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