أسعار النفط تواصل مكاسبها وتصعد للشهر الرابع على التوالي

المواطن - الرياض

ارتفعت أسعار النفط الأيام الماضية، ليحقق خام القياس العالمي برنت مكاسب للشهر الرابع، في ظل تنامي الطلب أسرع من العرض وتوقعات بأن تخفف اللقاحات وقع زيادة جديدة في إصابات كوفيد-19 بأنحاء العالم.

عقود خام برنت

وصعدت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت في آخر تعاملات الأسبوع، تسليم سبتمبر، 28 سنتًا بما يعادل 0.4 % ليتحدد سعر التسوية عند 76.33 دولار للبرميل، وأغلق عقد أكتوبر الأنشط مرتفعًا 31 سنتًا إلى 75.41 دولار للبرميل.

خام غرب تكساس

وتقدمت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 33 سنتًا أو 0.5 % لتختم الجلسة على 73.95 دولار للبرميل.

حقق كلا خامي القياسي مكاسب بأكثر من 2% على مدار الأسبوع، في حين ارتفع برنت 1.6 % في يوليو، صعوده الشهري الرابع على التوالي. واستقر غرب تكساس على مدار الشهر.

وحتى مع تنامي إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وبأنحاء آسيا وأجزاء من أوروبا، يقول المحللون إن ارتفاع معدلات التطعيم سيحد من الحاجة إلى إغلاقات صارمة كالتي عصفت بالطلب في ذروة الجائحة العام الماضي.

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