أسعار النفط تواصل هبوطها للجلسة السادسة على التوالي

المواطن - متابعة

واصلت أسعار النفط هبوطها للجلسة السادسة على التوالي، حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه من المقرر أن يبدأ في تقليص مشتريات الأصول في غضون أشهر، مما يضر بالسلع ويدعم الدولار.

تراجع برنت:

وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.4%، صباح اليوم، إلى ما دون 65 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو، كما تراجع خام القياس العالمي برنت أيضًا دون 68 دولاراً للبرميل.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول أمس الأربعاء، منخفضة 80 سنتاً أو 1.2%، لتسجل عند التسوية 68.23 دولار للبرميل. ومني خام القياس العالمي بخسارة 11% في جلسات التداول الثلاث عشرة الماضية.

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