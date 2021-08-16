أسمنت العربية توصي بتوزيع أرباح بـ125 مليون ريال

المواطن - الرياض

أوصى مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الأول من 2021، بإجمالي 125 مليون ريال.

عدد الأسهم المستحقة:

وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 100 مليون سهم، بحصة 1.25 ريال للسهم، أي بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية عند 12.5%.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع السوق المالية “تداول”، اليوم الاثنين، أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الأربعاء 10-01-1443 هـ الموافق 18-08-2021م، والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون تاريخ التوزيع 1443-01-29.

أرباح الربع الثاني:

وأعلنت “أسمنت العربية” عن تحقيق أرباح عن الربع الثاني 2021، بعد الزكاة والضريبة، بـ33.5 مليون ريال، ارتفاعاً بما يفوق 340% عن نتائج الفترة المماثلة من العام الماضي حين سجلت أرباحاً بـ7.6 مليون ريال.

وفي النصف الأول من العام، ارتفعت الأرباح 90.7% إلى 100.5 مليون ريال، من 52.7 مليون ريال أعلنت عنها في النصف الأول 2020.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح في الستة أشهر الأولى من العام بصفة رئيسية إلى زيادة قيمة وكمية المبيعات في الشركة الأم والشركة التابعة في الأردن، على الرغم من انخفاض متوسط سعر البيع وزيادة المصاريف التسويقية نتيجة ارتفاع كميات مبيعات التصدير.

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