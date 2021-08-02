أعراض الجدري المائي وطرق الوقاية منه

المواطن - الرياض

قدمت وزارة الصحة العديد من النصائح بشأن مرض الجدري المائي وطرق الوقاية منه، موضحةً أن هذا المرض هو عدوى فيروسية سريعة الانتقال تسبب حمى حادة وطفحًا جلديًّا.

أعراض الجدري المائي:

وتابعت الصحة أن الأعراض الرئيسية لجدري الماء هو طفح جلدي أحمر يتكون من بقع أو بثور، قد يظهر أولًا على الوجه والصدر، ثم ينتشر في باقي الجسم بما في ذلك داخل الفم، والجفون، أو منطقة الأعضاء التناسلية.

ولفتت إلى أن أفضل طريقة للوقاية هي الحصول على لقاح جدري الماء، وهو آمن جدًّا وفعال، حيث إن معظم الذين يحصلون عليه لن يصابوا بجدري الماء، وفي حالة الإصابة يكون معتدلًا مع بقع حمراء قليلة، أو بثور وحمى خفيفة، أو بدون حمى.

علامات أخرى:

وأشارت الصحة إلى أن هناك علامات أخرى قد تظهر قبل ظهور الطفح الجلدي، وتشمل ارتفاع درجة الحرارة (38 درجة مئوية أو أكثر) مصحوبة بالصداع. والشعور بالتعب بشكل عام، بالإضافة لآلام في العضلات وفقدان للشهية.

وأضافت أنه إذا أصيب الشخص بالجدري المائي، فمن الممكن أن يكون معرضًا للإصابة بالحزام الناري الذي يسببه نفس الفيروس.

وتابعت الوزارة، أنه بعد شفاء المريض من مرض الجدري المائي يمكن أن يختبئ الفيروس المسبب للمرض في الخلايا العصبية، وبعد سنوات عديدة يمكن للفيروس أن يعيد نشاطه ويعاود الظهور على شكل الحزام الناري.

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