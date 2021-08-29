أعضاء الجهاز الفني لـ الاتحاد بعد تعيين كوزمين

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي الاتحاد قبل قليل عن أعضاء الجهاز الفني الجديد لتدريب الفريق الكروي الأول، وذلك بعد تعيين المدرب الروماني كوزمين كونترا لتدريب الفريق لمدة موسم رياضي واحد.

أعضاء الجهاز الفني

ويتكون الجهاز الفني من المدرب كوزمين كمدير فني، والمدرب الإسباني لورنتيو روسو كمساعد للمدرب، والمعد البدني الإسباني إيفان دياز، والروماني تودور أوفيديو كمدرب لحراس المرمى، والإسباني جيرمان رودريغيز كمحلل للأداء.

وفي وقت سابق، وجه المدرب كوزمين أول رسالة لجماهير العميد وذلك بعد تعيينه في منصبه اليوم الأحد.

رسالة كوزمين الأولى لجماهير الاتحاد

وكتب المدرب كوزمين رسالته لجماهير العميد بـ 4 لغات وهم الرومانية والإنجليزية والإسبانية والعربية قائلًا: ” تحدٍ جديد”.

ومن المقرر تولي كوزمين، تدريب الاتحاد في مباراة أبها بالجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 11 سبتمبر المقبل.

يذكر أن المدرب حسن خليفة، كان تولى تدريب الفريق الأول للعميد في مباراة الفيصلي، التي انتهت بفوز العميد بنتيجة هدفين لهدف.

وجاء السبب الرئيسي وراء إقالة المدرب كاريلي بسبب عدم وجود استراتيجية واضحة لديه خلال الفترة المقبلة، بجانب عدم وجود رغبة لديه في ضم مهاجم، رغم احتياج الفريق الأول لمهاجم بديل للاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

يذكر أن الاتحاد كان خسر نهائي البطولة العربية بركلات الترجيح أمام فريق الرجاء المغربي بعد التعادل بنتيجة 4-4 في الوقت الأصلي من المباراة التي أُقيمت في العاصمة المغربية الرباط.

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