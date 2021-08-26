أغنية أولمبية هدية موسيقية من أنغامي إلى البطل طارق حامدي

المواطن - الرياض

بعد أن أهدى بلادَه والعالم العربي ميداليّة مشرّفة خلال أولمبياد طوكيو منذ حوالي أسبوعين، استحقّ لاعب الكاراتيه السعودي طارق حامدي، عن جدارة، هديّة مختلفة من أنغامي هي عبارة عن أغنية تكريميّة تعكس فخر السعوديين وسائر العرب بإنجازه الرياضي التاريخي.

كلمات الأغنية:

وجاءت في كلمات الأغنية:

“بطل بطل يا طارق

عن أي منافس فارق

فضيتك تسوى ذهب

وانت ذهبنا البارق”

واختارت أنغامي أن تحتفي بالإنجاز الرياضي التاريخي الذي حقّقه لاعب الكاراتيه طارق حامدي خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”. فقد قرّرت منصة البث الموسيقي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تكرّم البطل الأولمبي، عبر تقديم هدية معنويّة له يحتفظ بها مدى العمر وتذكّره بأعظم إنجازات مسيرته الرياضية على الإطلاق.

أغنية أولمبية:

وبعد ساعات على إحراز طارق الميدالية الفضية في نهائيات بطولة الكاراتيه، بدأ التحضير لأغنية “أولمبية” التي وضع الفنان السعودي سلطان الراشد صوته عليها وهي من كلمات وألحان تركي الشريف، أما التوزيع فتولّاه حازم السعيد بالتعاون مع إمدي جبر.

وبالنسبة إلى أنغامي، أي إنجاز عربي على هذا المستوى، أكان ثقافياً، رياضياً، علمياً أم فنياً، هو إنجاز لكل بلد ومواطن عربي ويستحق بالتالي التقدير والتكريم. لذا، تأتي هذه الأغنية تخليداً لذكرى تاريخية رياضية، وتتويجاً رمزياً يضاف إلى الهدايا الكثيرة التي نالها طارق.

ويمكن الاستماع إلى الأغنية التكريمية للبطل السعودي حصرياً على أنغامي عبر هذا الرابط: هنا.

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