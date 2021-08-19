أفضلية هلالية في مواجهاته ضد التعاون بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

سيواجه الهلال غدًا، فريق التعاون وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022.

وستقام المباراة بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

تاريخ مواجهات الفريقين بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

وسبق لـ الهلال أن تقابل مع التعاون في 20 مباراة من قبل في دوري المحترفين السعودي حيث فاز الهلال في 15 مباراة وفاز التعاون في 3 مباريات وكان التعادل حاضرًا بين الفريقين في مباراتين.

وكان الهلال فاز ذهابًا وإيابًا على التعاون في دوري المحترفين حيث فاز الهلال في اللقاء الأول بنتيجة هدفين دون رد، وفي المباراة الثانية فاز بهدف دون مقابل سجله الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

ترتيب الفريقين بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

وقبل المباراة بين الفريقين يتواجد الهلال خامسًا برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد نادي التعاون في المركز الثامن بنقطة واحدة من تعادله مع الحزم بالجولة الأولى.

وسوف يغيب عن مباراة الهلال والتعاون، اللاعب عبدالله عطيف المُصاب بـ آلام في الركبة، تواجد بسببها في عيادة النادي خلال تدريبات الأمس.

ومن المتوقع مشاركة اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا في صفوف الهلال أمام التعاون، وذلك بعد قيده حيث لم يتمكن من المشاركة ضد الطائي بسبب وجود 7 لاعبين أجانب، وبعد اقتراب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو من الرحيل عن الزعيم، أصبحت مشاركة بيريرا مع الأزرق منتظرة أمام سكري القصيم.

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