أفعى كوبرا داخل ميكروباص تهاجم السائق وتتسبب بمقتل 5 أشخاص بمصر

المواطن - متابعة

تسببت أفعى سامة “كوبرا” في وفاة 5 أشخاص بينهم 4 من أسرة واحدة داخل سيارة أجرة كانوا يستقلونها، بعدما هاجمت السائق فترك مقود السيارة واصطدم بحاجز خرساني ومركبة أخرى، ما أدى إلى وقوع الحادِث.

الحادث وقع على الطريق الزراعي بمحافظة كفر الشيخ، بعدما أوصى شريك السائق في ملكية المركبة، بأن يرسل إليه “ثعبان كوبرا” لاستخدامه في “السحر والشعوذة”، حيث وضع السائق الثعبان في كرتون داخل الحقيبة الخلفية للمركبة، وفقا لـ”اليوم السابع”.

الثعبان يهاجم السائق

وأوضحت الصحيفة أن الثعبان تمكن من الهرب والزحف تحت فرش السيارة ثم خرج للسائق من دواسة البنزين وهجم عليه، فترك السائق مقود السيارة واصطدم بحاجز خرساني وسيارة أخرى، ما أدى إلى وقوع الحادث وسقوط 5 ضحايا بينهم السائق و4 آخرين من أسرة واحدة.

وفاة السائق في الحادث

وشددت أسرة الضحايا خلال التحقيقات على أن الحادث لا يمكن أن يغلق باعتباره قضاء وقدراً، لأن السائق كان مشاركاً في تلك الجريمة ولولا وفاته لوجهت له تهمة القتل، وذلك لأنه على علم بمدى خطورة “ثعبان كوبرا سام” داخل السيارة.

وذكرت أن أهالي الضحايا اتهموا الشخص المرسل إليه الثعبان “شريك السائق المتوفى” بالتسبب في الحادث، فيما أمرت النيابة المصرية باستدعاء الشريك لسماع أقواله، كما أمرت بتفريغ الفيديوهات المتعلقة بالواقعة وتحريزها، والاستماع إلى شهود العيان الذين قاموا بقتل الثعبان على الطريق.

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