أكاديمية مهد الرياضية ترعى بطولة UNBEATABLES CUP الخيرية

المواطن - محمد سمعه

أعلنت أكاديمية مهد الرياضية عن رعايتها لـ بطولة Unbeatables cup الخيرية لكرة القدم بعد حصولها على موافقة المقام السامي الكريم.

نظام البطولة

وستقام البطولة من مباراتين بمواجهة ريال بيتيس الإسباني لـ روما الإيطالي في ملعب فيارمارين في مدينة إشبيلية الإسبانية، بينما يواجه فيورنتينا الإيطالي فريق إسبانيول الإسباني في مدينة فلورانسا الإيطالية في السابع من أغسطس الجاري.

كما تدعم البطولة حالات أمراض القلب للرياضيين مثل ما حدث مع اللاعب الدنماركي كريستيان إيركسن خلال منافسات بطولة كأس أمم أوروبا ويعود ريع هذه المسابقة لمركز أبحاث متخصص في دراسة أمراض القلب لخدمة كل رياضيي العالم.

وتأتي هذه المبادرة استكمالًا لمساهمة السعودية في دعم مراكز الأبحاث الطبية والرياضية في العالم، كما أشادت به منظمة الصحة العالمية بتصريحات سابقة، وتعزيز لدور الأكاديمية لتوفير بحوث ودراسات متعلقة بالمجتمع الرياضي لبناء أجيال صحية.

رسالة شكر من رئيس أكاديمية مهد

وحرص عبدالله بن فيصل حماد رئيس الأكاديمية على تقديم شكره للمقام السامي الكريم بالموافقة على رعاية هذه البطولة، كما قدم شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على توجيهاته وحرصه على المشاركة في مثل هذه المبادرات.

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