أكثرهم الهلال والشباب .. 7 أندية عانت من الغرامات

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم 7 أندية ماليًّا بسبب عقوبات مختلفة، من بينهم الهلال والشباب، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرمت الانضباط أندية “الفتح، الهلال، الشباب، الحزم، الأهلي، التعاون، الباطن”.

45 ألف ريال على الهلال:

وتم تغريم الهلال ورئيسه فهد بن نافل 45 ألف ريال، وذلك بعد مواجهة الأزرق لنادي التعاون في الجولة الثانية بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء نص العقوبات كالتالي: “تغريم الفريق 25 ألف ريال بسبب مخالفة البروتوكولات الصحية، لفيروس كورونا، والقرار غير قابل للاستئناف”.

بجانب تغريم رئيس النادي فهد بن نافل 20 ألف ريال، بسبب توجهه إلى غرفة تبديل الملابس عبر أرضية الملعب قبل خروج الحكام و اللاعبين من أرضية الملعب بعد نهاية مباراة التعاون، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

تغريم التعاون بـ 10000 ريال:

كذلك غرمت لجنة الانضباط نادي التعاون بدفع 10000 ريال، نظير حصول ستة من لاعبي فريق نادي التعاون على إنذارات أثناء المباراة، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير حكم مباراة الهلال.

كما غُرم النادي الأهلي 10000 ريال، وذلك بقرار من لجنة الانضباط والأخلاق بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وجاء التغريم بسبب تأخر الراقي في تحديد قائمة المباراة (20 لاعبًا) وانتهاء العد التنازلي دون رفعها في الوقت المحدد، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

كذلك ألزمت لجنة الانضباط تغريم نادي الحزم 10000 ريال؛ بسبب التأخر في تحديد قائمة المباراة (20 لاعبًا) وانتهاء العد التنازلي دون رفعها في الوقت المحدد، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

كما ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق لاعبي الفريق الكروي الأول بـ الشباب، النيجيري أوديون إيجالو والحارس فواز القرني بدفع 40 ألف ريال.

إلزام الشباب بدفع 40 ألف ريال:

وجاء نص القرار بإلزام الحارس فواز القرني بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش إنترفيو) بعد نهاية المباراة، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير المسؤول الإعلامي للمباراة.

وكذلك غُرم اللاعب النيجيري إيجالو 20 ألف ريال، بسبب غيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش إنترفيو) بعد نهاية المباراة، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير المسؤول الإعلامي للمباراة.

كما تم تغريم اللاعب محمد الفهيد نجم نادي الفتح وإلزامه بدفع 20 ألف ريال بسبب نزوله إلى غرفة تبديل الملابس بعد نهاية المباراة مباشرة بالرغم من عدم تسجيل اسمه في قائمة المباراة، وقيامه بالتلاعب على رجال الأمن الصناعي في البوابة حيث قام بوضع بطاقة (منطقة المسؤولين) الخاصة بالأشخاص المسموح لهم بالتواجد في غرفة تبديل الملابس للفريق، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

وعاقبت اللجنة نادي الباطن بفرض غرامة 10 آلاف ريال نظير قيام جمهوره بإلقاء علبة مياه واحدة باتجاه مقاعد البدلاء لفريق أبها.

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