أكثر من 35 مليون جرعة معطاة من لقاحات كورونا في السعودية

المواطن - الرياض

كشفت أرقام وزارة الصحة عن تجاوز جرعات لقاحات كورونا 35 مليون جرعة في كافة مراكز التطعيمات المنتشرة في مناطق المملكة فيما تتواصل عملية التسجيل للحصول على اللقاح عبر تطبيق صحتي.

لقاحات كورونا المعتمدة في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

حالات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (321) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (549) حالة، كما تم تسجيل (8) حالات وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (543028) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (530382) حالة.

تراجع المنحنى الوبائي في المملكة

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أن المنحنى الوبائي يشهد انخفاضًا ملحوظًا في تسجيل الحالات بالمملكة خلال هذه الفترة، ويواصل اتجاهاته الإيجابية، لافتًا النظر إلى أن متحور دلتا هو السائد عالميًا ويعد أشد المتحورات إثارة للقلق وذلك لسرعة انتشاره، ويلزم أخذ جرعتين لتحقق الحماية من مضاعفاته وعدم الاكتفاء بجرعة واحدة.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة