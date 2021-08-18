أمالا ينفي رعايته لأي نادٍ رياضي

المواطن - الرياض

نفى مشروع أمالا ما يتردد في منصات التواصل الاجتماعي عن رعايته لأي نادٍ رياضي.

كما تمنى المشروع في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، ازدهار وتقدم الرياضة في المملكة.

مشروع أمالا:

ويجري العمل على قدم وساق في تنفيذ مشروع “أمالا” أحد المشروعات الوطنية الكبرى التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة، ويسابق فريق العمل الزمن لإنجاز مراحل المشروع، الذي يعد الأول ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، ليصبح وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة، المرتكزة على النقاهة والصحة والعلاج في واحدة من أجمل المناطق الساحرة غير المكتشفة في العالم.

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