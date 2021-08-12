أمانة جدة تغلق مطعمًا شهيرًا وتصادر 1750 كجم من اللحوم والمواد الغذائية

المواطن - الرياض

أغلقت الفرق الرقابية في أمانة جدة مطعمًا شهيرًا وصادرت 1750 كجم من اللحوم والمواد الغذائية، وذلك ضمن الجهود الميدانية المكثفة لمعالجة الظواهر السلبية بحي البغدادية.

جولات أمانة جدة

وفي سياق متصل أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 55 منشأة تجارية مخالفة للاحترازات الوقائية من فيروس كورونا أمس، من خلال 4073 جولة رقابية مع الجهات المعنية.

مخالفة الاحترازات الوقائية

ورصدت الفرق الميدانية الجولات 57 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، داعية مرتادي الأسواق والأماكن العامة امتثالهم للإجراءات الاحترازية.

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