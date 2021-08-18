أمانة جدة تغلق 62 منشأة مخالفة للإرشادات والتدابير الاحترازية

المواطن - واس

نفّذت أمانة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها يوم أمس 3832 جولة رقابية مع الجهات المعنية، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 62 منشأة مخالفة.

جولات أمانة جدة الرقابية

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، ورصدت الفرق الميدانية خلالها 66 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وعدم الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية

وأكدت الأمانة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أية مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

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