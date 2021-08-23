أمانة عسير تنفذ مبادرة تطوعية لمعالجة الأرصفة في أبها

المواطن - فهد القحطاني - أبها

نفذت أمانة منطقة عسير، بمشاركة الفرق التطوعية، مبادرة لمعالجة الأرصفة المتهالكة وإعادة طلائها، والتي ستشمل مواقع مختلفة بمدينة أبها.

وفي ذات السياق، أطلقت أمانة عسير العديد من الفرص التطوعية من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي لتعزيز مشاركة المجتمع في معالجة التشوهات البصرية عن طريق همم المتطوعين والمشاركة الاجتماعية التي تحقق أهمية مساهمة الفرد بالمجتمع.