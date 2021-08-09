أمران يساهمان في تسويق دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي الرياضي بتال القوس، خلال مجموعة من التغريدات، عن أمرين يساهمان في تسويق مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك مع بدء المسابقة لموسم 2021/ 2022 بعد غد الأربعاء.

ماذا نريد من دوري محمد بن سلمان في نسخته الجديدة ؟

وقال القوس مغردًا: “بعد غد يبدأ الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الـ14، ماذا نريد من الدوري؟”.

وتابع القوس: “أعتقد الهدف أن يكون المسابقة الأولى في الشرق الأوسط وهو منذ 2019 يسير في هذا الاتجاه.. أصبح نجوم الدوري التركي القوي في المنطقة يفضلون دورينا، والحديث ذاته عن الدوري الصيني”.

وواصل القوس قائلًا: “أيضًا.. اللاعب المحلي تطور للأفضل.. وفي رأيي أن القائد الملهم العبقري صاحب الدور الأكبر في فكرة الأجانب الـ8 ثم السبعة له الدور الأكبر في ذلك، صحيح أن دورينا يدفع مبالغ مضاعفة لكسب النجوم.. ولكن يبدو ذلك مقبولًا في البداية لتكوين السمعة واجتذاب النجوم قبل أن يتحول لمرحلة الفرز”.

وتابع: “دعم حكومي واضح لـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. وللأندية.. وللمؤسسة الرياضية.. نتأمل أن يرافقه تطور أيضًا في اللجان التنظيمية هذا الموسم، والسؤال مرة أخرى ، ماذا نريد من الدوري؟”.

بصمة سعودية ناجحة تساهم في تسويق الدوري:

وواصل القوس قائلًا: “إذا كنا نسعى لأن يكون منتجًا نصدره للآخرين ببصمته السعودية الناجحة.. علينا أن نجيد تقديمه وتصديره.. وأن يكون متاحًا للاطلاع والمشاهدة بسهولة في أي مكان على أفضل منصة عرض تقدمه كما يليق به.. وبعد ذلك يمكن أن يتحول لمرحلة جديدة مختلفة في العرض والكيفية”.

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