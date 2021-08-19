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أمطار رعدية على الباحة حتى الثامنة 
الحالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

أمطار رعدية على الباحة حتى الثامنة 

2021/08/19
الساعة 8:56 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمطار رعدية على الباحة حتى الثامنة 
المواطن - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – أمطار رعدية ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية .

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة , ومحافظات, والعقيق , والقرى , والمخواة , والمندق , وبلجرشي , وغامد الزناد , وقلوة , والأجزاء المجاورة لها.

طقس اليوم: 

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).


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