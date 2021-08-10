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أمطار رعدية غزيرة وبرد ورياح نشطة على 4 مناطق
تشمل الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية

أمطار رعدية غزيرة وبرد ورياح نشطة على 4 مناطق

2021/08/10
الساعة 8:38 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمطار رعدية غزيرة وبرد ورياح نشطة على 4 مناطق أمطار رعدية على جازان
المواطن - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على الاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية .

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-45/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج و مائج على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


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