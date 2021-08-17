أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 5 مناطق

المواطن - واس
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ، المدينة المنورة).
حركة الرياح السطحية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة. وجنوبية غربية على باب المندب تتحول الى شمالية بسرعة 12-30كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
حالة الخليج العربي
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.
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