أمطار رعدية وغبار ورياح نشطة على 6 مناطق.. غدًا

المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية بعدة مناطق، غدًا الخميس 26/ 12/ 1442هـ الموافق 5/ 8/ 2021م.

أمطار رعدية ورياح نشطة:

وتشمل الحالة استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

غبار يعيق الرؤية الأفقية:

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، تمتد حتى منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض، كما يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

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