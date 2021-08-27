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أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على 5 مناطق غدًا

أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على 5 مناطق غدًا

2021/08/27
الساعة 12:21 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على 5 مناطق غدًا
المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، على مرتفعات مناطق: “جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة”، ويمتد تأثيرها إلى بعض الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

سحب رعدية ممطرة

وأوضح المركز، أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة نجران ومرتفعات منطقة تبوك، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط المملكة.

درجات الحرارة

أما عن درجات الحرارة فتُسجل أعلى درجة حرارة في الأحساء وحفر الباطن بواقع 47 درجة مئوية، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.

 


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