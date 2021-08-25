أمطار غزيرة وبرد على عسير حتى الثامنة

المواطن - عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وأوضح المركز أن الحالة ستكون على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، حيث تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

طقس اليوم:

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء.

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وزخات برد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وبحسب تقرير الأرصاد، توجد فرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق نجران، الرياض والمدينة المنورة.

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