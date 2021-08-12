أمطار غزيرة وبرد على عسير 

المواطن - واس

نبه المركز الوطني للأرصاد من تكون أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

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