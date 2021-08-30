أمطار وسحب رعدية على منطقتي الباحة وجازان

المواطن - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والعقيق, والمندق, وبلجرشي, بني حسن.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار وسحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، و الريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والعارضة، وصامطة، وضمد.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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