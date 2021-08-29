أمير الجوف يزور المدارس ويشارك بتسليم الطلاب المقررات المدرسية

المواطن - واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، مدرسة سراقة بن مالك المتوسطة بمدينة سكاكا، للاطمئنان على استعدادات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف للعام الدراسي الجديد.

وكان في استقبال سموه في المدرسة المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي وعدد من قيادات التعليم.

تسليم المقررات الدراسية

وفور وصول سموه للمدرسة استقبله الطلاب والطالبات بكلمات ترحيبية، بعدها اطلع سموه على مرافق المدرسة والوقوف على استعداداتها لبداية العام الدراسي الجديد، كما شارك سموه بتسليم الطلاب المقررات المدرسية.

وثمن سمو أمير منطقة الجوف جهود إدارة التعليم بالمنطقة بالاستعداد المبكر وتوفير التجهيزات المطلوبة، وَفْق الدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بما يدعم العملية التعليمية وَفْق رؤية المملكة 2030، متمنياً للجميع التوفيق.

دعم العملية التعليمية

من جانبه، أعرب مدير عام تعليم الجوف عن شكره لسمو أمير المنطقة على المتابعة المستمرة للعملية التعليمية ودعمه لإدارة التعليم وأنشطتها بما يخدم سير العمل فيها, مشيراً إلى أن الإدارة وحّدت جميع الجهود والخطط الإدارية والتقنية والفنية على كافة المستويات لضمان بداية جادة لعام دراسي جديد حافل بالإنجازات والعطاءات المميزة بإذن الله.

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