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أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب نايف السهلي
نقل إلى ذوي الشهيد تعازي ومواساة القيادة الحكيمة

أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب نايف السهلي

2021/08/23
الساعة 9:34 مساءً
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أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب نايف السهلي
المواطن - واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة عقب صلاة العصر اليوم في مركز العيينة، صلاة الميت على شهيد الواجب الملازم نايف بن فهد السهلي – رحمه الله -.

نقل تعازي القيادة: 

ونقل سموه إلى ذوي الشهيد تعازي ومواساة القيادة الحكيمة، معرباً عن تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب نايف السهلي - المواطن

من جهتم أعرب ذوو الشهيد السهلي، عن شكرهم لسموه على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن وأن يديم عليه أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.

أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب نايف السهلي - المواطن


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‎تعليق واحد

  1. غير معروف

    الله يرحمه ويغفرله يارب العالمين وجمعة مع الشهداء والصالحين وعظم الله اجركم واحسن الله عزاكم اللهم صبر والداية واهلة واخوانة واعمامة والحمدالله على كل حال توفى وهو يدافع دينة ووطنة ومليكة عز وشرف رحمت الله عليك يااخ نايف

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