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أمير الرياض بالنيابة يطلع على استعدادات إدارة التعليم لبداية العام الدراسي
خلال استقباله مدير التعليم بالمنطقة حمد الوهيبي

أمير الرياض بالنيابة يطلع على استعدادات إدارة التعليم لبداية العام الدراسي

2021/08/15
الساعة 4:14 مساءً
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أمير الرياض بالنيابة يطلع على استعدادات إدارة التعليم لبداية العام الدراسي
المواطن - واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة , على استعدادات إدارة التعليم بالمنطقة لبداية العام الدراسي الجديد، وخطة الإدارة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتوعية الصحية لمواجهة فيروس كورونا، وخطة التوسع في الطفولة المبكرة.

أمير الرياض بالنيابة يطلع على استعدادات إدارة التعليم لبداية العام الدراسي - المواطن

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر الحكم اليوم , مدير التعليم بالمنطقة حمد بن ناصر الوهيبي, حيث اطلع سموه على تجهيزات خدمة النقل المدرسي ومعايير الجودة المنفذة فيها بما يحقق الأمان والسلامة للطلبة المستفيدين, منوهاً بجهود الإدارة واستعداداتها لبداية العام الدراسي الجديد.
أمير الرياض بالنيابة يطلع على استعدادات إدارة التعليم لبداية العام الدراسي - المواطن أمير الرياض بالنيابة يطلع على استعدادات إدارة التعليم لبداية العام الدراسي - المواطن


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