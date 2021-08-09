أمير الشرقية يبارك تحول مسمى “إطعام” لـ جمعية بنك الطعام السعودي

المواطن - الشرقية

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية المسمى الجديد لجمعية “إطعام”، والذي تم اعتماده باسم “جمعية بنك الطعام السعودي – إطعام ” وفق آلية ومستهدفات جديدة.

وأكد سموه “ما تقوم به جمعية إطعام من جهود كبيرة وملموسة للاستفادة من فائض الطعام وتوزيعه على الأسر المحتاجة أمر يستحق الدعم والإشادة وهذه جهود يقدرها جميع أفراد المجتمع ونتطلع أن تستمر وتتطور حتى تتحقق الفائدة لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين”.

سلوكيات حميدة أمرنا بها الدين الحنيف

وأضاف سموه أنه يجب الاستفادة من الموارد الغذائية وتنشئة الأبناء على هذه السلوكيات الحميدة التي أمرنا بها ديننا الحنيف.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين رئيس مجلس إدارة جمعية إطعام الخيرية الأستاذ عبداللطيف بن عبدالله الراجحي، والذي قدم لسموه شرحًا عن مشروع التحول اللوجستي نحو بنك الطعام السعودي الذي تعتزم إطعام تنفيذه، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية معدي بن مسعود الهاجري، والرئيس التنفيذي للجمعية فيصل بن محمد الشوشان، وسلم الراجحي سمو أمير المنطقة الشرقية الإصدار التعريفي للمشروع، بالإضافة إلى التقرير السنوي لأعمال إطعام للعام 2020.

ورفع الراجحي شكره باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس لسمو أمير المنطقة الشرقية على متابعة سموه واهتمامه وتوجيهاته الداعمة للجمعية.

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