أمير القصيم يكرّم فرع الأمر بالمعروف لمشاركتهم في مهرجان تمور عنيزة

المواطن - الرياض

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير القصيم -حفظه الله-فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم؛ وذلك نظير جهودهم المبذولة في مهرجان موسم تمور عنيزة.

وقد تسلم فضيلة مدير عام الفرع الشيخ خالد بن ناصر بن حميد، الدرع التذكاري من أمير القصيم، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم.

أمير القصيم يشيد بفرع الأمر بالمعروف

وأشاد أمير المنطقة بما يقدمه فرع الرئاسة بالمنطقة من مشاركات توعوية من شأنها توعية المجتمع دينيًا وفكريًا، للوصول إلى تحقيق الرسائل السامية بالشراكة مع القطاعات كافة.

من جانبه أوضح الشيخ ابن حميد أن هذه المشاركات تأتي بدعم ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -حفظه الله – وتوجيهاته السديدة لكل ما هو نافع ومساهم في تحقيق الأهداف المنشودة.

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