أمير القصيم يُوجه بإيقاف عدد من الفعاليات والمهرجانات المخالفة للإجراءات الاحترازية

المواطن - واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بإيقاف خمس فعاليات ومهرجانات مقامة بالمنطقة مخالفة ، وذلك بناء على ما ورد من الجهات المعنية، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية والبروتوكولات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا .

الحرص على سلامة المواطنين

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم أحمد بن عبد الله الحصين ، بأن توجيه سمو أمير القصيم يأتي حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين ، وانطلاقاً من الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة – أيدها الله – للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الفعاليات المقفلة نفذت بمدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس ومركز الخبراء ، مؤكداً أن توجيه سموه نص على أنه لاتهاون مع من لايلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

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