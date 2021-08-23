أمير تبوك يدشن مشروعات جديدة للنقل بطول 35 كلم

المواطن - تبوك

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير تبوك، بمكتبة اليوم وبحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر وقادة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، مشروعات جديدة بالمنطقة لخدمة الطرق ومرتاديها من أهالي المحافظات والمراكز وزوار المنطقة، بإجمالي أطوال تتجاوز ٣٥ كيلومترًا.

مشروعات النقل في تبوك

وقد تم تدشين المسار المطور لطريق القليبة – أبو عجرم المرحلة الأولى بطول يتجاوز ٣١ كم، والهادف لرفع مستوى السلامة المرورية على الطريق الممتد من تبوك إلى الجوف، وكذلك تدشين عدد من مشروعات طرق الربط بالمنطقة، وفتح حركة السير على الطرق المؤدية إلى قرية جيدة، والخرار، وخربة، والجديدة، والمنجور وتدشين عدد من مشروعات طرق الربط بالمنطقة بطول ٤ كم.

أمير تبوك يشيد بجهود وزارة النقل

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في تصريح صحفي عقب تدشين المشروعات عن سعادته بالروح والجدية الذي ظهر فيها وزير النقل والخدمات اللوجستية وقاده منظومة النقل والخدمات اللوجستية في الأعمال التي تقوم بها وزارة النقل وعمق فهم معالي الوزير وقادة المنظومة، للمشاكل الموجودة في هذه المنطقة وخصوصًا ما يتعلق بالنقل.

وأضاف سموه قائلًا : إن الوزير والوفد المرافق له قدموا شروحات مفصلة عن كل المشاريع التي تهم أهالي منطقة تبوك والمقيمين فيها سوى المطار أو الرحلات أو الطرق أو وسائل النقل وهي مشاريع مبشرة بكل خير وستحدث نقلة كبيرة في هذا المجال، عادًا سموه ذلك إلى طموح الإنسان السعودي الكبير في المزيد من التطور .

واختتم سموه حديثه بحمد الله سبحانه وتعالي على ما نحن فيه، وقال: نحن والجميع نعمل بتوجيهات خادم الحرميين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وإن شاء الله نكون عند حسن الظن.‎

دعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية

من جانبه قدم معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، على رعايته الكريمة لحفل اطلاق المشاريع، مؤكدًا أن دعم سموه واهتمامه أسهم بشكل كبير في تحقيق عدد من المنجزات لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، موضحًا أن منطقة تبوك تتميز بشبكة واسعة من الطرق يبلغ إجمالي أطوالها اكثر من ٤ آلاف كم، وبين معاليه أن هذه المشاريع بأبعادها الخدمية والتنموية تهدف إلى تعزيز ترابط كافة المناطق والمحافظات، لمواصلة ريادة المملكة عالميًا في ترابط شبكة الطرق وتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في مختلف شبكات النقل، وضمان سير أعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.

حضر التدشين قادة منظومة النقل والخدمات اللوجستية معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، ومعالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، ومعالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري.

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