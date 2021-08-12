أمير كردي يرحل عن الهلال

المواطن - محمد سمعه

حصل المدافع الأيمن أمير كردي على الضوء الأخضر للرحيل عن نادي الهلال قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال يرحب برحيل أمير كردي:

وذكر الإعلامي عبدالله الحنيان، عبر حسابه في “تويتر”، أن إدارة الزعيم منحت كردي الضوء الأخضر للنظر في العروض المقدمة له، مع تبقي عام واحد في عقده مع النادي.

وكان كردي صاحب الـ29 عامًا انضم إلى الزعيم في 2019 قادمًا من فريق بانينيوس اليوناني لكنه عانى بسبب عدم المشاركة بصورة منتظمة مع الزعيم في آخر موسمين.

ونجح الزعيم، حتى الآن في التعاقد مع المالي موسى ماريغا قادمًا من نادي بورتو البرتغالي وضم اللاعب حمد اليامي ظهير أيمن نادي القادسية والمدافع خليفة الدوسري من القادسية والبرازيلي ماثيوس بيريرا من صفوف ويست بروميتش آلبيون الإنجليزي.

الهلال يواجه الطائي السبت:

ويستعد الهلال لمواجهة، الطائي يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022.

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