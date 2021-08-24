أندية البريميرليج ترفض انضمام لاعبيها للمنتخبات

المواطن - مروة نبيل

تسببت أزمة فيروس كورونا في اتخاذ أندية البريميرليج بالإجماع لقرار عدم السماح للاعبيها بالرحيل إلى المنتخبات خلال التوقف الدولي، الشهر المقبل، وذلك في المباريات التي ستقام في الدول التي تتواجد بالقائمة الحمراء.

كورونا يحرم المنتخبات من لاعبي البريميرليج:

ودعم البريميرليج بقوة قرار الأندية، والذي سيتم تطبيقه على ما يقارب من 60 لاعبًا من 19 ناديًا مختلفًا، والذين كانوا سيسافرون إلى 26 دولة من تلك المتواجدة في القائمة الحمراء، بسبب جائحة كورونا.

ويأتي ذلك مع موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الحالي، بعدم توفير استثناء للاعبين بعدم قضاء أي حجر صحي عقب عودتهم من المشاركة مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي.

وأجرى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مناقشات مطولة مع الحكومة البريطانية للوصول إلى حلول، ولكن مع القلق بشأن الصحة العامة المتعلق بالقادمين من الخارج وخاصة من دول القائمة الحمراء، لم يتم التوصل إلى أي إعفاء.

الحجر الصحي يؤثر على حالة اللاعبين

وفي حال احتاج اللاعب للدخول في حجر صحي بعد عودته من التوقف الدولي، فلن يؤثر ذلك على لياقته البدنية واستعداداته فقط، بل غيابه عن جولتين من البريميرليج، ومباراة في المسابقات القارية، بجانب مباراة في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال الرئيس التنفيذي للبريميرليج ريتشارد ماسترز: “الأندية دعمت دائمًا رغبة لاعبيها في تمثيل بلادهم، فهو أمر يمثل الفخر للجميع، ومع ذلك توصلت الأندية على مضض ولكن إلى القرار الصحيح بأنه لن يكون من المعقول السماح للاعبين بالرحيل في الظروف الجديدة”.

وأضاف: “الحجر الصحي سيعني تأثر اللياقة البدنية للاعبين، ندرك جيدًا التحديات المتواجدة في المباريات الدولية، ولكن نبقى متفتحين لأي حلول عملية”.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة