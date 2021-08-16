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أنطونيو كونتي على رادار آرسنال
لخلافة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا

أنطونيو كونتي على رادار آرسنال

2021/08/16
الساعة 7:00 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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أنطونيو كونتي على رادار آرسنال أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان السابق
المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحفية اليوم الاثنين، إن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لـ إنتر ميلان الإيطالي، تم ترشيحه لتدريب نادي آرسنال الإنجليزي بالفترة المقبلة.

خسارة مُدوية لـ آرسنال بالجولة الأولى

وكان الجانرز سقط أمام فريق برينتفورد مساء الجمعة الماضية بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لموسم 2021/2022 مما دفع جماهير النادي اللندني للمطالبة بإقالته وتعيين مدرب آخر بدلًا منه.

أستون فيلا ضد آرسنال
أرتيتا في لقاء أستون فيلا ضد آرسنال – المصدر @Arsenal

وقالت صحيفة The Sun الإنجليزية إن المدرب الإيطالي المخضرم مرشح لتدريب النادي اللندني، حيث يُعد الخيار الأول لإدارة النادي في حال تمت إقالة أرتيتا.

سبب رحيل كونتي عن إنتر ميلان

وكان المدرب كونتي قرر الرحيل عن إنتر ميلان بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي على الاستعدادات والتدعيمات للموسم الجديد، رغم نجاحه في تتويج الفريق بالدوري الإيطالي بعد غياب 9 سنوات.

يذكر أن الإسباني أرتيتا كان تولى تدريب الجانرز خلفًا لمواطنه أوناي إيمري المدرب الحالي لفريق فياريال الإسباني.


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