أهمية الادخار وكيفية تطبيقه

المواطن - الرياض

شدد عميد كلية الاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني، على أهمية الادخار في حياة الشخص؛ لأنه الطريقة الأنسب في التخطيط المالي.

ما هو الادخار؟

وأوضح مكني، في حواره إلى نشرة النهار على قناة الإخبارية، أن الادخار هو استقطاع جزء من دخل الفرد أو الأسرة، سواء من أجل الاستثمار في وقت لاحق أو من أجل تحقيق هدف معين، مشيرًا إلى أن مفهوم الأسرة السعودية عن الادخار بالنسبة لمعايير الادخار العالمية لا يزال في مستويات منخفضة، لذلك ففي رؤية 2030 تعتبر برامج التطوير المالي أحد أهم الأهداف، وهو تعزيز ثقافة الادخار.

كيفية التطبيق:

وتابع أن المجتمع إما أن يكون بفكر استهلاكي أو فكر ادخاري أو فكر استثماري، ولذا من المهم جدًّا أن يكون هناك وعي ثقافي، فيعرف المجتمع معنى الادخار وكيفية تطبيق الادخار وكيفية صناعة الخطة المالية؛ لأن هذه الأمور تكون لها في النهاية انعكاسات اقتصادية.

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