أهم ما جاء في مؤتمر وزير التعليم حول حضور المعلمين والطلاب وموقف غير المحصنين

تزايد الإقبال على أخذ جرعتي اللقاح
بدائل الدراسة الحضورية لغير المحصنين
وأوضح وزير التعليم أن النموذج التشغيلي المعتمد للعودة إلى الدراسة ينص على أن الطلبة الذين لم يحصلوا على جرعتي لقاح كورونا؛ لن يتاح لهم الحضور للمنشأة التعليمية؛ حفاظًا على سلامة الجميع وأسرهم، وسيقوم المعلم أو المعلمة برفع الدروس اليومية لهم على منصة مدرستي لاستكمال رحلتهم التعليمية، وإتاحة البدائل التعليمية في المنصة لأداء الواجبات والأنشطة التعليمية الإثرائية بمتابعة معلميهم أسوة ببقية زملائهم.
وقال وزير التعليم : “إن وزارة التعليم ستبدأ عامًا دراسيًا استثنائيًا في تطبيق مناهج جديدة لسلاسل عالمية، وخطط٠ دراسية جديدة من خلال ثلاثة فصول دراسية، كذلك تطبيق السنة الأولى المشتركة للثانوية”، مبينًا معاليه أن العام الدراسي المقبل سيكون حضوريًا لطلاب وطالبات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمرحلتين المتوسطة والثانوية، بعد حصولهم على جرعتين من لقاح كورونا حفاظًا على صحتهم وسلامة أسرهم ومجتمعهم، كما سيبدأ الطلبة في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال عامهم الدراسي عن بُعد حتى 30 أكتوبر المقبل، من خلال منصة مدرستي، ومنصة روضتي، من الساعة 3:30 عصرًا حتى 7 مساءً.
حضور المعلمين والمعلمات
وأضاف وزير التعليم أن حضور المعلمين والمعلمات في المرحلتين المتوسطة والثانوية سيكون بمدارسهم، فيما سيكون حضور معلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية عن بُعد حتى 30 أكتوبر، مؤكدًا أنه في حال وجود إصابات بين الطلاب والطالبات -لا قدر الله- أو اشتباه في إصابة داخل الفصل؛ فسيتم تعليق الدراسة في الفصل 10 أيام، وتحويل العملية التعليمية عن بُعد، كذلك في حال تم رصد حالتين أو أكثر في فصول مختلفة بالمدرسة؛ فسيتم تعليق الحضور للمدرسة، ويتحوّل جميع الطلبة للدراسة عن بُعد.
وأشار د. آل الشيخ إلى أن وزارة التعليم ستعمل وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة للعودة الحضورية؛ للحد من الإصابات أو انتقالها داخل المدارس، مؤكدًا على تهيئة فرق عمل داخل كل مدرسة للتأكد من تحقيق كافة الإجراءات الاحترازية، منوهًا بجهود التنسيق والتكامل مع وزارة الصحة لحصول الطلبة على اللقاح.
وزير التعليم يؤكد جاهزية الوزارة ومدارسها
تدريس البنين في مرحلة الطفولة المبكرة للمعلمات
وأوضح وزير التعليم أنه تم رفع نسبة إسناد تدريس البنين في مرحلة الطفولة المبكرة للمعلمات إلى 40%، وإضافة (1497) فصلًا لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل، وسيلتحق بها (34.500) طالب وطالبة، كما تم إضافة (7923) فصلًا للصفوف الأولية بنين، وسيلتحق بها أكثر من (205) آلاف طالب وطالبة يُسند تدريسهم للمعلمات في مدارس الطفولة المبكرة.
وأكد د. آل الشيخ أن التعليم في المملكة حقق بدعم قيادتنا الرشيدة- أيدها الله- إنجازات كبرى للوطن، انطلاقًا من اختيار منصة مدرستي ضمن أفضل أربعة نماذج عالمية في التعليم عن بُعد، وتطوير الخطط الدراسية، وإعداد (34) منهجًا جديدًا، كما تم تطوير (89) منهجًا قائمًا، وإنهاء ما يقارب من (120) ألف تعديل في محتوى المناهج خلال السنتين الماضيتين، إلى جانب حصول (125) طالبًا وطالبة على ميداليات في الأولمبياد الدولية، وتقدم المملكة في اختبارات التيمز 2019 في جميع المؤشرات مقارنة بنتائج 2015، كذلك على مستوى التعليم الجامعي؛ حصلت المملكة على المرتبة الأولى عربيًا، و12 على مجموعة العشرين، و14 عالميًا في أبحاث كورونا، وحلت 10 جامعات سعودية ضمن أفضل الجامعات عالميًا في تصنيف التايمز، و6 جامعات سعودية ضمن أفضل الجامعات عالميًا في تصنيف شنغهاي 2021، إضافة إلى تحويل (50) كلية مجتمع إلى كليات تطبيقية لتلبية احتياجات سوق العمل.
التكامل والشراكة بين التعليم والصحة
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