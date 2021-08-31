أوبك+ ستبقي سياسة زيادة إنتاج النفط دون تغيير

المواطن - متابعة

قالت مصادر في أوبك+ لرويترز: إن المجموعة ستبقي على الأرجح على سياستها لإنتاج النفط دون تغيير حين تجتمع يوم غد الأربعاء، وستواصل زيادة متواضعة مخططة لإنتاجها.

اجتماع أوبك:

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في أول سبتمبر لبحث زيادة متفق عليها في السابق قدرها 400 ألف برميل يوميًّا لعدة أشهر قادمة.

وحثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أوبك وحلفاءها على تعزيز إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين الذي ترى الإدارة أنه يهدد التعافي الاقتصادي العالمي.

برنت ينخفض:

ويوم أمس الاثنين، انخفض برنت 16 سنتًا أو ما يعادل 0.2% إلى 72.54 دولار للبرميل. وزاد الخام أكثر من 11% الأسبوع الماضي توقعًا لتعطل إنتاج النفط بسبب الإعصار “إيدا”.

لكن مصادر أوبك+ قالت: إن زيادة أسعار النفط في الآونة الأخيرة مؤقتة، ومدفوعة بشكل أساسي بتعطل الإمدادات في المكسيك والعاصفة القوية التي تضرب ساحل الخليج الأمريكي.

وقال مصدر: “أسعار النفط الحالية حول 70 دولارًا جيدة. أوبك+ ستستمر على الأرجح كما هو مخطط بزيادة 400 ألف برميل يوميًّا”.

وأوضح مصدر آخر في أوبك+ أنه من “المرجح للغاية” أن الزيادة البالغة 400 ألف برميل يوميًّا ستتم اعتبارًا من سبتمبر.

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