أول صفقة لـ الاتحاد بعد خسارة النهائي العربي

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن مجلس إدارة نادي الاتحاد استقر على إبرام الصفقة الأولى للفريق الكروي الأول، وذلك بعد خسارة نهائي البطولة العربية أمس السبت.

وكانت جماهير العميد شعرت بخيبة أمل كبيرة وذلك بعد الخسارة من الرجاء المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، ليفقد العميد فرصة التتويج بلقب خارجي منذ عام 2005.

نجم الوحدة بديل بريجوفيتش

ويتجه العميد للتعاقد مع المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة، ليكون بديلًا للاعب ألكسندر بريجوفيتش الذي تم فسخ العقد معه بالتراضي.

نياكاتي يأتي بعد فشل ضم مبخوت

ولم ينجح العميد في ضم الإماراتي علي مبخوت لاعب نادي الجزيرة الإماراتي ليتجه نمر جدة لضم نياكاتي من صفوف الوحدة الهابط من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى دوري الدرجة الأولى.

مدرب الاتحاد مُهدد بالإقالة

جدير بالذكر أن إدارة نادي الاتحاد تخطط لإقالة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي وضم مدرب آخر بدلًا منه.

وكان المدرب كاريلي تولى مهمة تدريب العميد في العام الماضي قادمًا من نادي كورينثيانز البرازيلي.

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