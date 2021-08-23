إجراء على واتساب قد يؤدي لحظرك نهائيًّا!

المواطن - متابعة

توعد واتساب مستخدميه بحظر أرقامهم عن الخدمة نهائيًّا حال تحميلهم إصدارات غير رسمية؛ بحجة الحصول على ميزات وأمان أكثر.

التطبيق آمن:

وبحسب إكسبريس البريطانية، أكد واتساب أن التطبيق آمن ويستخدم تقنية التشفير من طرف إلى طرف لحماية الرسائل من المتطفلين.

مميزات أكثر تميزًا:

وكشف مطورون منشقون عن شركة فيسبوك إطلاقهم عددًا من الإصدارات الحديثة بمميزات أكثر تميزًا من واتساب الأصلي، بينها واتساب بلس الذي يوفر جدولة الرسائل النصية، وإنشاء ردود تلقائية، وإرسال عدد من الصور دفعة واحدة، وإيقاف تشغيل علامات القراءة الزرقاء للرسائل الواردة، مع استمرار معرفة ما إذا كان المستلم قرأ رسائلك النصية أم لا.

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