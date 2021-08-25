إخاء: قرار شمول الأيتام المحتضنين بالتأمين الصحي الإلزامي يدعم صحتهم واستقرارهم

المواطن - الرياض

رفع أمين عام المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء”، أ. صالح بن خليف الدهمشي، خالص الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء الموقر بشمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر المستفيدة بالتأمين الصحي الإلزامي.

وقال الدهمشي: إن هذا القرار سوف يسهم بإذن الله في تحسين جودة الحياة للأيتام واستقرارهم الصحي والنفسي، وبث الفرح والسرور في نفوسهم، ويشعرهم بالدمج الاجتماعي مقارنة بباقي فئات المجتمع، وسيكون له الأثر الكبير في الحفاظ على صحة الأيتام وتمتعهم بصحة جيدة.

دعم لامحدود لفئات المجتمع:

وأضاف الدهمشي أن هذا القرار يؤكد حرص حكومتنا الرشيدة على الاهتمام بصحة المواطنين، سيما المستفيدين من الجمعيات والمنظمات الخيرية، وإعطاء الجانب الصحي أهمية قصوى؛ لما للصحة من دور رئيسي في حياة كل إنسان.

مبينًا أن القطاع غير الربحي يحظى باهتمام الحكومة الرشيدة؛ لكونه أحد المرتكزات الاجتماعية والوطنية من خلال تقديم الدعم اللامحدود لفئات المجتمع. وما تشهده المملكة من ازدهار العمل الخيري وتطويره ومأسسته يؤكد هذا التوجه الكريم من قبل قيادتنا الرشيدة.

مخرجات رؤية 2030:

وأبان الدهمشي أن القرار يعد أحد مخرجات الرؤية الوطنية المباركة 2030، ويأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي قامت بها الدولة، ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق أعلى درجات الرفاه والحياة الكريمة للمستفيدين، وتلمس احتياجاتهم في شتى مناحي الحياة، وتذليل الصعاب التي تعترض مسيرة مستقبلهم، وتأمين مستقبل واعد لهم بإذن الله، عبر حزمة من البرامج والمبادرات التي تعمل على تطويرهم وتأهيليهم وتجويد حياتهم في مختلف المجالات.

داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يكلل مساعيهم بالتوفيق والسداد، وأن يحفظ على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها.

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