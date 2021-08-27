إدارة الاتحاد لـ فهد المولد: رحيلك مرفوض

المواطن - محمد سمعه

حسم نادي الاتحاد بشكل نهائي ورسمي، مصير طلب اللاعب فهد المولد لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي، بعد أن طلب الرحيل عن صفوف العميد مؤخرًا.

عبدالرحمن الحميدي :

إدارة #الاتحاد تؤكد أن #فهد_المولد قيمة كبيرة بالنادي لا يمكن الاستغناء عنها, و ما حدث له أمر طبيعي.#برنامج_شوت#قنوات_SSC pic.twitter.com/E6iWRROPtW — برنامج شوت (@Shoot_SSC) August 26, 2021

لماذا طلب فهد المولد مغادرة الاتحاد ؟

وجاء هذا الطلب، بسبب الضغوطات النفسية والانتقادات التي تعرض لها اللاعب بسبب تراجع مستواه مؤخرًا كما أهدر ركلة جزاء ترجيحية في مباراة الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي البطولة العربية مساء السبت الماضي، جعلت الجماهير تطلب فورًا رحيله عن النادي.

وذكر الإعلامي عبدالرحمن الحميدي مقدم برنامج ” شووت” على قناة SSC أن إدارة الاتحاد أبلغت المولد صاحب الـ27 سنة بأن طلبه مرفوض وسيظل مع الفريق الأول بالنادي خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد يُنهي الجدل

وأكدت إدارة أنمار الحائلي على أن اللاعب قيمة كبيرة ولا يُمكن الاستغناء عنه.

يذكر أن اسم فهد المولد كان ارتبط مؤخرًا بالانتقال إما إلى النصر أو الهلال، مع اقتراب النصر من ضم اللاعب، كون النصر لن يمانع إجراء صفقات تبادلية مع الاتحاد لإتمام الصفقة.

وسيغيب اللاعب عن مباراة الفيصلي مساء اليوم الجمعة في الجولة الثالثة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جدير بالذكر أن الاتحاد يواجه الفيصلي في السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد قرر في الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي، إقالة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي ليتولى المدرب الوطني حسن خليفة مسؤولية تدريب الفريق الكروي الأول بشكل مؤقت.

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