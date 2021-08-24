إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات بـ كورونا منذ يناير الماضي

المواطن- متابعة

قالت وزارة الصحة في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل نحو 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في معدل هو الأعلى منذ شهر يناير الماضي.

وصرحت الوزارة أنها سجلت أمس 9831 إصابة بكورونا، لتتجاوز بذلك حصيلة المصابين بالوباء منذ تفشيه في فبراير 2020، المليون إصابة (مليوناً و5 آلاف و511).

ومن بين الحالات النشطة حاليًا، بلغ عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات في حالة حرجة 678 مريضاً، من بينهم 123 مريضاً يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي.

حالات الوفاة بكورونا في إسرائيل

فيما أعلنت الوزارة اليوم، تسجيل 12 حالة وفاة جراء الإصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و864، أما عن أمس فقد أعلنت تسجيل 29 حالة وفاة، في أعلى حصيلة يومية منذ فبراير الماضي.

وشرعت إسرائيل في حملة لمنح مواطنيها جرعة ثالثة معززة من اللقاحات المضادة لكورونا، على خلفية تفشي متحورات جديدة من الفيروس، وحتى اليوم الثلاثاء، تلقى مليون و575 إسرائيلياً الجرعة الثالثة من اللقاح، بينما تلقى الجرعتين 5 ملايين و450 ألفاً و33 شخصاً.

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