إصابات كورونا العالمية تتجاوز 212 مليوناً والوفيات 4.4 مليون

المواطن - متابعة

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد-19، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات إلى 212 مليوناً و165 ألفاً و567 حالة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و436 ألفا و957 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 189 مليوناً و797 ألفاً و454 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

30 ألف إصابة في الهند

وسجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 30948 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و403 وفيات.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 32 مليونًا و424 ألفًا و234 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 434 ألفًا و367 وفاة، مشيرة إلى تعافي 38 ألفا و487 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 31 مليونًا و636 ألفًا و469 حالة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ثلاثة ملايين و868197 بعد تسجيل 7050 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات ثلاث حالات ليصل إجمالي الوفيات إلى 91976.

1628 إصابة في كوريا الجنوبية

كما أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 1628 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 236 ألفا و366 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 13 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2215 حالة.

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