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إصابة أسطورة ليفربول بـ الخرف العقلي
يعاني من المرحلة الأولى للمرض

إصابة أسطورة ليفربول بـ الخرف العقلي

2021/08/22
الساعة 2:50 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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إصابة أسطورة ليفربول بـ الخرف العقلي تيري ماكديرموت لاعب ليفربول الأسبق
المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الأحد عن إصابة أسطورته تيري ماكديرموت بمرض الخرف العقلي وذلك بعد تشخيصه من قبل الأطباء.

ماذا قال لاعب ليفربول الأسبق بعد تأكد إصابته ؟

وذكر الموقع الرسمي للنادي عبر الإنترنت أن أسطورته ماكديرموت صاحب الـ70 عامًا أكد على أنه سيقاوم المرض مضيفًا أنه يُعد أفضل حالًا من لاعبين سابقين تعرضوا لأمراض أسوأ.

وأشار تيري ماكديرموت إلى أنه في المرحلة الأولى من مرض الخرف العقلي بعد خضوعه للفحوصات الطبية.

تيري ماكديرموت لاعب ليفربول الأسبق

إنجازات تيري ماكديرموت مع الريدز 

ويُعد الإنجليزي ماكديرموت واحدًا من أعظم لاعبي خط الوسط في تاريخ الريدز حيث حقق العديد من البطولات على المستوى المحلي والقاري مع الفريق الإنجليزي خلال الفترة من عام 1974 حتى عام 1982.

وفاز ماكديرموت بلقب السوبر الأوروبي عام 1977 مع ليفربول بالإضافة إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في 3 مناسبات والفوز بلقب الدوري الأوروبي مرة واحدة في عام 1976.


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