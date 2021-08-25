إصابة نجم التعاون بالرباط الصليبي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي التعاون، اليوم الأربعاء، عن إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم، محمد زايد الغامدي بقطع في الرباط الصليبي.

إصابة الغامدي

وأشار النادي إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد زايد الغامدي، أظهرت وجود قطع في الرباط الصليبي للركبة، ويحتاج إلى التدخل الجراحي، متمنيًا تعافيه وعودته سريعًا إلى الملاعب.

وتأكد غياب محمد زايد الغامدي عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمدة 6 أشهر على الأقل ما بين علاج وتأهيل، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية مجددًا، ما يعني انتهاء موسمه بعد مباراتين فقط.

التعاون هذا الموسم

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره النصر، مساء يوم غد الخميس، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد سكري القصيم في المركز الـ14 برصيد نقطة.

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